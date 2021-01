Dopo il pareggio contro lo Spezia, la panchina di Giampaolo è a forte rischio: riunione dei dirigenti del Torino per decidere

“Certo che rimane ma è stata la partita più brutta della stagione”, così il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato il deludente pareggio contro lo Spezia, in cui i granata non hanno saputo sfruttare più di ottanta minuti di superiorità numerica. La permanenza di Giampaolo non è certa e, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è in corso una riunione dei dirigenti per valutare la situazione della squadra. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui! Se si dovesse optare per l’esonero, i candidati più forti per sostituire Giampaolo sono Davide Nicola e Aurelio Andreazzoli.