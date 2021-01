Il Parma cerca rinforzi importanti, soprattutto in difesa, ma la pista Benatia è più complicata del previsto

Impegnato nella ricerca di rinforzi difensivi da regalare a mister D’Aversa, il Parma ha negli ultimi giorni aperto una trattativa molto concreta per il ritorno di Medhi Benatia in Italia. Il difensore marocchino non ha definitivamente chiuso le porte ad un approdo in gialloblu, ma, confermano le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’ingaggio percepito dall’Al Duhail (circa 5 milioni netti) e alcuni dubbi del calciatore rappresentano ostacoli reali al buon esisto della trattativa, alla quale si lega a doppio filo anche la potenziale partenza di Bruno Alves già durante questa finestra di calciomercato. Una pista complicata, dunque, ma non certo abbandonata da parte della dirigenza ducale, impegnata in queste ore anche sul fronte Conti.