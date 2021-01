Calciomercato Parma, Bruno Alves può partire

Movimenti in difesa per il Parma, che nelle prossime ore può accogliere Benatia e non esclude di salutare in anticipo Bruno Alves

Domenica contro il Sassuolo, è arrivato il primo punto in classifica della seconda era D’Aversa, ma a tenere banco in casa Parma è anche il mercato. L’eventuale arrivo di Benatia in gialloblu (non c’è ancora un accordo definitivo per il marocchino) può aprire le porte all’eventuale addio anticipato di Bruno Alves. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, la dirigenza emiliana sta prendendo in considerazione l’ipotesi di privarsi dell’esperto difensore nel corso di questa finestra di mercato, anche in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2021. Nei prossimi giorni, o addirittura ore, per studiare al meglio la situazione contrattuale sono previsti nuovi contatti con l’ex Cagliari, che piace a diverse squadre in Portogallo. Prima di prendere una decisione definitiva, si aspetterà l’evoluzione finale della trattativa Benatia.