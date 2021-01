Stando alle notizie provenienti dal Portogallo, il Milan sarebbe interessato a far firmare un quadriennale a Otavio

Il Milan potrebbe presto mettere a segno un nuovo colpo a costo zero. I rossoneri hanno messo le mani su Mario Mandzukic, che domani metterà nero su bianco, legandosi al club almeno inizialmente per sei mesi. In estate con la Champions League arriverebbe il rinnovo di un ulteriore anno per il croato, che potrebbe giocare con Otavio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il centrocampista, capace di giocare in tutti i ruoli della trequarti, sarebbe finito nel mirino del Milan: secondo Abola.pt, per il 25enne sarebbe pronto un pre-contratto, un quadriennale a 1,5 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan, visite e firma per Mandzukic: tutti i dettagli

Calciomercato Milan, concorrenza per Otavio

Il Milan dunque rappresenta un grande ostacolo per il Porto, che vorrebbe far firmare il rinnovo a Otavio ma i rossoneri non sarebbero l’unico problema. I lusitani devono fare i conti anche con l’interesse da parte della Fiorentina e di due club dell’Arabia Saudita, anche se la preferenza del centrocampista è quella di restare in Europa. Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo tra la Roma e Otavio. Notizia, questa, che come raccontato non ha trovato, però, conferme. Il Porto sta spingendo per il rinnovo e il club giallorosso non appare dunque una minaccia.