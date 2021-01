Calciomercato Roma, il punto su Bernard e Otavio

Si entra nel vivo del calciomercato e la Roma continua a sondare diverse piste per rinforzare l’attacco e Bernard e Otavio non sono gli unici sudamericani

La voglia matta di tornare alla Roma di Stephan El Shaarawy non ha finora prodotto la tanto sospirata fumata bianca. Il club giallorosso spera di poter arrivare al calciatore con la formula del prestito o addirittura dopo una rescissione consensuale, ma dalla Cina non sono ancora arrivati segnali definitivi in tal senso. Il grande ex resta l’obiettivo principale, ma la dirigenza giallorossa continua a guardarsi attorno per non farsi cogliere impreparata. Nelle ultime ore, ‘asromalive.it‘ ha parlato anche di sondaggi per Manuel Lanzini, poco utilizzato al West Ham, ma in Inghilterra c’è un altro nome che non passa di moda.

Calciomercato Roma: agente Bernard in Inghilterra, le ultime su Otavio

Stiamo parlando di Bernard, giocatore molto noto a Paulo Fonseca e ben disposto verso un trasferimento nella Capitale. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il suo agente sta facendo tappa in Inghilterra per una serie di riunioni, compresa quella con l’Everton per parlare del futuro del suo assistito. La fermata successiva potrebbe essere il Portogallo, dove il Porto sta provando a chiudere il colpo Pepê (su di lui anche lo Zenit), anche se il Gremio vuole rimandare la sua cessione alla prossima estate.

A proposito del club lusitano, nelle ultime ore si è parlato di un accordo imminente per l’arrivo di Otavio a parametro zero in giallorosso. Le informazioni in nostro possesso escludono, al momento, questo scenario, mentre vengono confermati dei contatti preliminari per il rinnovo contrattuale, anche se i Dragoes non hanno ancora formalizzato un’offerta ufficiale all’entourage del trequartista 25enne.