È il giorno di Mario Mandzukic in casa Milan: visite mediche e poi la firma. Tutti i dettagli a CMIT TV con il nostro inviato

Mario Mandzukic torna in Serie A e sarà un nuovo giocatore del Milan. L’ex attaccante della Juventus è a Milano per svolgere le visite mediche con il club rossonero prima della firma sul contratto. Ecco tutti i dettagli e quello che c’è da sapere insieme al nostro inviato Giorgio Musso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!