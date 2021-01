Calciomercato Milan, Tomori in arrivo: le ultime dall’Inghilterra

Fikayo Tomori è ad un passo dal Milan. Il difensore del Chelsea potrebbe sbarcare in Italia davvero a breve

Il Milan sta provando a stringere per Fikayo Tomori. E’ il giocatore del Chelsea il nome balzato in pole dopo l’infortunio di Simakan. La pista per il centrale francese è stata momentaneamente abbandonata (potrebbe tornare di moda in estate, Lipsia permettendo) e i rossoneri hanno così virato sul classe 1997. L’intenzione di Maldini e Massara è quella di chiudere il prima possibile: nelle intenzioni della società rossonera c’è quella di prendere Tomori già nei prossimi giorni, all’inizio della prossima settimana.

Va trovato l’accordo definitivo con il Chelsea, che continua a chiedere ben 30 milioni di euro per il riscatto. I rossoneri vorrebbero abbassare il prezzo ma i londinesi sono un osso duro con cui trattare. Le sensazioni sono comunque positive e Stefano Pioli potrebbe presto avere il suo secondo rinforzo dopo Meite.

Calciomercato Milan, colpo Tomori: indizio dal Chelsea

Il Milan dopo l’acquisto del difensore prenderà una decisione definitiva sull’attaccante. La scelta su Mario Mandzukic non è ancora arrivata perché la priorità è il centrale, che quasi certamente sarà Tomori.

Dall’Inghilterra arrivano buone notizie, che lasciano pensare che la trattativa sia in dirittura d’arrivo. Frank Lampard ha, infatti, deciso di non portare nemmeno in panchina il difensore per la partita di stasera contro il Fulham. Sono dunque davvero ore calde per l’approdo al Milan di Tomori.