Milan al lavoro per regalare a Pioli un nuovo innesto in difesa: all-in su Tomori, Maldini cerca l’accordo col Chelesa

Dopo l’arrivo di Soualiho Meite, il Milan non si ferma. Il club rossonero continua a lavorare sul mercato per ampliare la propria rosa e regalare nuovi innesti a Stefano Pioli in vista della seconda parte di stagione. La priorità per la società meneghina, al momento, è rappresentata da un colpo in difesa. Numericamente il Milan non avrebbe al momento bisogno di nuovi innesti, ma le posizioni di Conti e Musacchio sono in bilico ed entrambi potrebbero salutare a gennaio. Sul terzino c’è l’interesse della Fiorentina, come raccontato da Calciomercato.it, ma anche del Parma, che osserva anche con attenzione il centrale argentino.

Calciomercato Milan, Tomori in pole: si cerca l’accordo

Il nome in pole in casa rossonera è quello di Fikayo Tomori. Difensore in uscita dal Chelsea, che Lampard vorrebbe cedere però soltanto in prestito. Il ragazzo ha già aperto le porte al Milan, preferendo i rossoneri ad altre destinazioni e Maldini sta lavorando per concludere quanto prima l’affare. Con l’infortunio di Simakan, il club vorrebbe un giocatore pronto da subito: ecco la decisione di puntare sul 23enne inglese.

Come riferisce ‘Tuttosport’, il Milan punta ad inserire un diritto di riscatto nell’operazione. Riscatto che potrebbe aggirarsi tra i 27 e i 30 milioni di euro. I rossoneri sono pronti ad accelerare e contano di chiudere il tutto ad inizio della settimana. I prossimi giorni potrebbero dunque essere decisivi.