Il Milan andrà a Cagliari potendo contare molto probabilmente anche su Calhanoglu e Theo Hernandez, assenti all’allenamento di oggi

Sospiro di sollievo per il Milan in vista della trasferta di Cagliari. Stefano Pioli con ogni probabilità potrà contare anche su Theo Hernandez e Calhanoglu. I due calciatori erano assenti all’allenamento odierno ma c’è ottimismo per la loro presenza tra i convocati per la sfida di domenica. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, ostacolo Arsenal per il bomber | Cala il prezzo

Seduta saltata solo precauzionalmente per il francese e il turco, due pilastri della capolista che contro la squadra di Di Francesco potrà tornare a schierare Ibrahimovic dal primo minuto e non dovrà rinunciare a Calhanoglu e Theo Hernandez.