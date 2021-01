Milan e Juventus interessate ad Edouard del Celtic: su di lui anche l’Arsenal, nel frattempo gli scozzesi sembrano abbassare le richieste

Viene considerato uno dei più interessanti attaccanti del panorama europeo. Si tratta di Odsonne Edouard, che dopo aver segnato gol a raffica con il Celtic, sembra essere pronto per cambiare aria e affrontare palcoscenici di più alto livello rispetto al campionato scozzese. E l’interesse per questo attaccante francese certamente non manca. Su di lui è stato segnalato l’interesse del Milan, ma anche della Juventus.

Come vi ha però riferito Calciomercato.it, le richieste del Celtic sono piuttosto alte: 35 milioni di euro. Il contratto dell’attaccante nato in Guyana Francese scade però nel 2022 e il rinnovo non sembra essere così vicino. Ecco dunque che, in caso di mancata firma, il Celtic sarebbe costretto a cederlo in estate. Come riferisce il ‘Daily Mail’, il club di Glasgow avrebbe abbassato le proprie pretese e potrebbe accontentarsi di 25 milioni di euro per far partire il classe 1998. Attenzione però alla concorrenza: stando a quanto riferito dal tabloid inglese, l’Arsenal sarebbe molto interessato al ragazzo e pronto a lanciare l’offensiva.