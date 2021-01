Calciomercato Inter, cessione Eriksen | Altro 'no' del Psg

Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di una sistemazione per Eriksen: arriva un altro ‘no’ per chiudere una delle piste più calde

Continua a tenere banco il futuro di Christian Eriksen. Il danese balla tra voci di mercato e il nuovo ruolo pensato per lui da Conte per provare a rimetterlo in pista nel progetto Inter. La prima esibizione, contro la Fiorentina in Coppa Italia, davanti alla difesa non è stata memorabile. Vedremo se ci saranno altre occasioni per verificarlo. Intanto, lo scenario della cessione rimane d’attualità. Anche se con qualche difficoltà. Come anticipato da Calciomercato.it, il Tottenham non prende in considerazione per ora il ritorno di Eriksen. E non è l’unica porta che il danese trova sbarrata.

Calciomercato Inter, no ad Eriksen: la scelta di Pochettino

Anche il suo mentore dei tempi degli ‘Spurs’, oggi al Psg, Pochettino, non intenderebbe puntare su di lui. Erano già filtrate indiscrezioni sul ‘raffreddamento’ del tecnico argentino, che trovano conferma in quanto riportato dal ‘Guardian’. L’intenzione sarebbe di puntare invece su Dele Alli, puntando ad un arrivo in prestito dal Tottenham. Il 24enne inglese sarebbe la priorità del nuovo tecnico parigino. Niente da fare dunque per Eriksen e per l’Inter, che dovranno guardare altrove.