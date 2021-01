Calciomercato Inter, dalla Spagna | Cessione Eriksen, accordo totale

Calciomercato Inter, svolta per l’addio di Eriksen: le ultime notizie dalla Spagna parlano di un’intesa per il trasferimento del danese

L’Inter attende una svolta per sbloccare il suo mercato in entrata. La necessità è quella di cedere, prima di poter procedere a eventuali acquisti. Molto passa, ovviamente, da Christian Eriksen, il cui ingaggio da 7,5 milioni di euro pesa sulle casse del club. Una cessione a titolo definitivo aiuterebbe molto i nerazzurri e in tal senso sembrano esserci novità importanti dalla Spagna.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’Inter entra nella fase 3 | Tutto dipende da due fattori

Calciomercato Inter, Eriksen verso il Barcellona

Secondo ‘Don Balon’, infatti, sul danese ci sarebbe il forte interessamento del Barcellona. Il giocatore sarebbe molto gradito a Koeman, che avrebbe già dato il suo assenso all’operazione. Non solo, la chiave risiederebbe nelle prossime elezioni presidenziali del club blaugrana, da tenersi il 24 gennaio. Per ognuno dei candidati, presentarsi con l’accordo in tasca per Eriksen sarebbe un ottimo biglietto da visita per sparigliare la concorrenza. Anche dall’altra parte ci sarebbe la volontà di chiudere. Il danese gradirebbe il trasferimento al Camp Nou, l’Inter che gli sta cercando una sistemazione non aspetta altro. Affare che potrebbe dunque davvero concretizzarsi nei prossimi giorni.