Per Christian Eriksen si è parlato di un possibile ritorno al Tottenham: le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it sull’addio del danese all’Inter

L’Inter nelle mani di Christian Eriksen, ma non si tratta di campo. E’ il mercato nerazzurro che dipende da quel che sarà del trequartista danese. Alla società nerazzurro al momento non è arrivata alcuna offerta concreta, bloccando di fatto le operazione in entrata. Per il 27enne, arrivato nello scorso gennaio dal Tottenham, si è parlato anche di un ritorno agli Spurs ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è un’ipotesi che – al momento – la società londinese non sta prendendo in considerazione.

Del resto l’addio di Eriksen al Tottenham non è stato indolore e Mourinho nella sua rosa può contare già su un numero congruo di centrocampisti, tanto è vero che la dirigenza sta pensando all’addio di Dele Alli in questa finestra invernale. Non è escluso che con la cessione dell’inglese, gli Spurs restino così senza andare a sostituirlo con un nuovo innesto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Eriksen: Ajax dice no a spese folli

Per quanto riguarda l’Ajax, gli olandesi dovranno affrontare una spesa importante in attacco per Haller e al momento non prendono in considerazione altre spesi folli. In tema di ritorni, stuzzica invece la possibilità Schone, che ha rescisso proprio oggi con il Genoa