L’Inter pare alle porte di un nuovo ribaltone societario con subentro di Bc Partners. Sembrano sempre più concrete le voci di una cessione di Suning. Ecco le ultime novità

L’Inter ha superato con qualche difficoltà il turno di Coppa Italia ieri contro la Fiorentina, ma sullo sfondo permane la questione societaria. Nel prepartita, Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione, ammettendo le valutazioni in atto da parte di Suning. Insomma, qualcosa di grosso si sta muovendo e, come vi abbiamo riportato ieri, la cessione potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.

Inter, le novità sulla cessione a BC Partners. Previsto Cda straordinario

Il fondo di private equity ha avviato la due diligence, operazione piuttosto costosa, in cui difficilmente ci si impegna se non c’è già un accordo di massima da limare nei dettagli. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ dovrebbe terminare a fine gennaio e da febbraio la trattativa entrerà nel vivo. BC Parters dovrebbe rilevare la maggioranza, subito o per gradi. Lo scenario potrebbe essere l’acquisizione delle quote di Lion Rock per poi ottenere le quote di maggioranza già per il termine della stagione.

Intanto, per la giornata di oggi è convocato un CdA straordinario. All’ordine del giorno ci sarà la pianificazione finanziaria dei prossimi mesi. Steven Zhang sarà collegato in videoconferenza, ma in ogni caso il futuro azionario del club non sembra essere all’ordine del giorno.