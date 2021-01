Difficile trovare rinforzi per l’Inter, che cerca occasioni sulla fascia sinistra e non solo: l’ultima ipotesi in Francia è sorprendente

In questo calciomercato al risparmio è sempre più complicato trovare occasioni giuste e soprattutto raggiungibili anche a livello economico. L’Inter è a caccia di alcuni rinforzi mirati, ovvero la punta in grado di alternarsi con Lukaku e che abbia caratteristiche almeno simili, un centrocampista ma soprattutto un esterno sinistro. Young non è sostenuto dalla carta d’identità, Perisic non ha convinto e spesso viene adattato Darmian.

Calciomercato Inter, dalla Francia: il Rennes non riscatta Dalbert, può rientrare subito

L’ultima incredibile ipotesi arriva dalla Francia: secondo ‘Ouest France’, infatti, il Rennes è pronto a rispedire subito alla base Dalbert. Il terzino brasiliano è in prestito con diritto di riscatto, ma non ha trovato spazio e lo scenario vedrebbe addirittura un rientro anticipato all’Inter. Dalbert ha messo a referto appena 5 partite, solo 2 da titolare, ma soprattutto le sue prestazioni proprio non hanno convinto e a lui è stato preferito il classe 2001 Truffert. Dopo la buona stagione alla Fiorentina, il Rennes difficilmente lo riscatterà ma altrettanto complicato è un rientro a gennaio in nerazzurro. Se non ora, sicuramente in estate servirà trovargli di nuovo sistemazione.