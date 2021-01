In Spagna sono certi: Diego Costa sbarcherà in Serie A, al Milan, per fare il vice di Zlatan Ibrahimovic

Milan alla ricerca di un vice Ibrahimovic, come dimostra l’interesse per Mario Mandzukic. Dalla Spagna, tuttavia, rilanciano un nome ancor più clamoroso di quello dell’ex Juve, per la precisione Diego Costa che è anche lui svincolato dopo la risoluzione del contratto con l’Atletico Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Diego Costa come vice Ibrahimovic: gli ostacoli

Stando a ‘Don Balon’ i rossoneri hanno provato a prenderlo già nella scorsa finestra estiva, ma allora i ‘Colchoneros’ non erano disposti a privarsene e così la trattativa nemmeno cominciò. Adesso l’occasione è ghiotta: il bomber brasiliano naturalizzato spagnolo, accostato pure alla Juventus di recente, è libero e quindi ingaggiabile a costo zero. Gli ostacoli al matrimonio con Diego Costa sono due: la concorrenza, rappresentata da club brasiliani e soprattutto arabi (che hanno maggiore disponibilità economiche) e le eventuali pretese contrattuali del 32enne. Con l’Atletico aveva un accordo da 8,5 milioni a stagione… Senza contare che fisicamente, a causa di numerosi e seri infortuni, non è al top della forma e neanche può arrivarci a breve.

Il portale spagnolo dà comunque grandissimi chance al Milan, con l’agente del classe ’88, ovvero Jorge Mendes, pronto a chiudere l’operazione alla fine di questa sessione invernale.