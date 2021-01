Di queste ore l’indiscrezione di un interesse del Manchester City per Locatelli, giocatore in orbita Juventus: il giocatore avrebbe preso una decisione a dir poco sorprendente

In queste ore è tornato molto caldo il nome di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo si sta mettendo in mostra con l’ennesima stagione di altissimo livello, i neroverdi se lo coccolano davanti agli ammiccamenti di Inter e soprattutto Juventus, che da mesi tengono d’occhio la grande crescita dell’ex Milan. Dall’Inghilterra è arrivata anche l’indiscrezione di un interesse da Pep Guardiola per il suo Manchester City, che sarebbe disposto a offrire più di 30 milioni.

Calciomercato Juventus, Locatelli dice no a Guardiola: vuole solo i bianconeri

Di certo Locatelli non si muoverà a gennaio, come ha confermato anche l’ad degli emiliani Carnevali, ma l’ultima novità riguarda la volontà dello stesso giocatore. Secondo quanto riportato dal ‘paolobargiggia.it’, infatti, Locatelli ha detto sì alla Juventus rifiutando di fatto la corte del Manchester City e di Guardiola. Una sorta di promessa ai bianconeri in vista dell’estate, dopo che le due società – legate da ottimi rapporti (vedi Demiral e ora Scamacca) – non avevano già trovato l’accordo. La condizione, però, è che la Juve riesca a mettere a bilancio una cessione da 40 milioni di euro, ovvero l’ammontare del cartellino di Locatelli.