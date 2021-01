L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato delle voci sull’interesse del Manchester City per Locatelli

Il Manchester City su Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo nel mirino anche della Juventus. Dall’Inghilterra parlano dell’interesse di Guardiola per il 23 ex Milan, ma dall’Emilia arriva un no al trasferimento del calciatore in questa finestra di calciomercato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

E’ l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che risponde alle domande sull’interesse inglese per Locatelli: “Se siamo sulla bocca di tutti è positivo perché stiamo facendo un lavoro buono. Questi discorsi però li faremo in estate perché a gennaio le proposte per i calciatori importanti non saranno prese in considerazione”.