Calciomercato Roma, annuncio di Mkhitaryan sul rinnovo

Il fantasista armeno ha parlato del rinnovo con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni

È Henrikh Mkhitaryan il grande trascinatore della Roma in questa prima parte di stagione. L’armeno ha già confezionato ben 9 gol e 10 assist nelle 22 presenze tra campionato ed Europa League, affermandosi di fatto come il miglior centrocampista della Serie A. La sua permanenza nella capitale non è più in dubbio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fumata bianca | È fatta per Reynolds

In una lunga intervista rilasciata a ‘la Repubblica’, infatti, l’ex Manchester United e Arsenal ha parlato così del suo contratto attualmente in scadenza a giugno: “La Roma ha creduto in me, si vede da come gioco che qui sono felice. Il rinnovo? Non c’è stato tempo di parlarne, in pochi giorni abbiamo avuto l’Inter e ora la Lazio. Presto ne parleremo”. È solo questione di tempo, dunque, per prolungamento con il club giallorosso.