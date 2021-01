Il Milan è pronto a chiudere per Soualiho Meité. IL centrocampista del Torino è ad un passo dal rossonero

Soualiho Meïté si avvicina sempre più al Milan. Il centrocampista francese del Torino è diventato l’obiettivo numero uno dopo che è tramontata la trattativa per l’acquisto di Kouadio Koné, che ha deciso di accettare l’offerta del Borussia Monchengladbach. I contatti con il Torino proseguono ormai da qualche giorno e non è un caso che il giocatore non sia andato nemmeno in panchina nei due match di San Siro, prima di campionato e poi di Coppa Italia.

La chiusura dell’affare è davvero vicina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa è in stato avanzato. Si sta cercando di far quadrare i numeri tra prestito (circa un milione di euro) e riscatto (9-10 milioni) per la fumata bianca