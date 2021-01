Il Milan è alla ricerca di un centrocampista. Kone è destinato a giocare in Germania. Meite è la prima idea ma non solo

Come raccontato nella giornata di ieri il Milan ha visto sfumare Kouadio Koné. Il centrocampista è ad un passo dal trasferimento al Borussia Monchengladbach, che ha presentato al Tolosa un’offerta migliore dei rossoneri, di poco meno di dieci milioni di euro. Il Diavolo si era fermato a 5 più 1 di bonus. In difesa l’obiettivo numero uno continua ad essere Simakan. Il Milan ha il sì del centrale classe 2000 praticamente dallo scorso calciomercato e sta provando a ridurre le distanze, tra domanda (20 milioni di euro) e offerta (18 bonus inclusi). C’è fiducia ma il rischio che si inseriscono altre squadre esiste.

Calciomercato Milan, Meite sul taccuino

A centrocampo si è alla ricerca di una giusta opportunità. Come raccontato nei giorni scorsi va seguita con attenzione soprattutto la pista francese. I nomi sul taccuino dei rossoneri sono diversi. In Ligue 1 continua a piacere parecchio Soumare, per il quale il Lille chiede più di 20 milioni di euro. Prezzi più abbordabili, invece, per Imran Louza del Nantes e di Toma Basic, valutati 10-15 milioni di euro. Un altro calciatore che interessa è Soualiho Meïté. Il centrocampista è di proprietà del Torino, dove sta trovando poco spazio, ma ha un passato importante in Ligue 1 e potrebbe vestire il rossonero in prestito con diritto di riscatto. Cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre, ha vestito anche le maglie di Lille, Monaco e Brdeaux ed è ben conosciuto dagli scouts del Milan.