Non solo Soumare per il centrocampo. Il Milan continua a guardare con attenzione a Toma Basic e Imran Louza

Il Milan guarda con attenzione alla Ligue 1. Sono tanti i calciatori sul taccuino di Maldini e Massara, che giocano in Francia. Molti di questi sono stati ovviamente segnalati da Moncada, che difficilmente si sbaglia con i talenti che militano nei campionati transalpini.

Nei giorni scorsi via abbiamo parlato di Antiste, 18enne del Tolosa, che potrebbe rafforzare il pacchetto avanzato. Il rinforzo in difesa, poi, come raccontato, quasi certamente sarà Simakan dello Strasburgo.

Il Milan proverà in tutti i modi a migliorare la squadra e l’idea di prendere un centrocampista sta prendendo sempre più piede. Soumare è il nome in cima alla lista ma il Lille deve abbassare le pretese. Per il classe 1999 servono 25-30 milioni di euro, non certo pochi visto il periodo di crisi che sta vivendo anche il calcio. Si valutano dunque le alternative, che giocano sempre in Francia.

Calciomercato Milan, Basic e Louza nel mirino di Maldini

Il Milan, infatti, continua a monitorare con attenzione le prestazioni di Toma Basic, classe 1996 del Bordeaux, e Imran Louza 21enne del Nantes, che hanno una valutazione decisamente più bassa e potrebbero lasciare i rispettivi club, supponiamo per circa 10/15 milioni.