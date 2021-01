Il Milan cerca un difensore e tra i tanti nomi è spuntato anche quello di Tomori che potrebbe influire sul futuro di Donnarumma

Caccia aperta ad un nuovo difensore per il Milan che ha vissuto una prima fase di stagione da incorniciare. Per mantenere lo stesso rendimento la dirigenza rossonera è pronta a rinforzare l’organico di Pioli andando a puntellare proprio la retroguardia dove regna l’incertezza alle spalle della coppia titolare Kjaer-Romagnoli. Per questa ragione Maldini e soci stando sondando il terreno per diversi nomi ed oltre al solito Simakan è spuntato anche l’inglese Tomori.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!

LEGGI ANCHE >>> Milan-Torino, ‘opaco’ e ‘fuori posizione’: tifosi furiosi sui social

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan, ESCLUSIVO Damiani: “Ecco il prezzo di Badé”

Calciomercato Milan, Tomori per convincere Donnarumma ad andare al Chelsea

Dall’Inghilterra cavalcano l’onda di un possibile interessamento del Milan per il giovane Tomori che ai ‘Blues’ non sta trovando grande spazio e che come profilo potrebbe essere ideale per i rossoneri. Secondo quanto sottolineato da ‘Football London’ ci sarebbe però anche una suggestione riguardante Gianluigi Donnarumma. La testata britannica ha evidenziato come potrebbe essere proprio Tomori a convincere il portiere rossonero a unirsi in estate al Chelsea, quando senza rinnovo scadrà il suo contratto con il Milan.