Primo tempo opaco per Sandro Tonali che raccoglie la rabbia dei tifosi sui social. Diversi i richiami da parte dei fan rossoneri

Non è stato un gran primo tempo quello tra Milan e Torino dal punto di vista dello spettacolo. Pochissime chance per le due squadre in 45 minuti che sono andati via sui binari dell’equilibrio senza regalare particolari sussulti. Una prima frazione che non è andata particolarmente giù ai tifosi rossoneri, che sui social network si sono scagliati in particolar modo contro Sandro Tonali.

Prova opaca nei primi 45 minuti di gioco per l’ex regista del Brescia che ha raccolto diversi richiami da parte dei supporters del Milan:

Tonali è di un’altra categoria. (inferiore)#MilanTorino — Renato Cravet (@erreelleci) January 12, 2021

Tonali imbarazzante! Sempre in ritardo e fuori posizione’ — alberto vendramin (@VendraminA) January 12, 2021

Calabria meglio di Tonali da centrocampista — #saveAcMilan (@_scoopemi_) January 12, 2021

Tonali vale 10 Gaglia e 5 Brozi…e noi lo abbiamo lasciato..poi abbiamo anche capito il perché…. — giuseppe (@tagliolese65) January 12, 2021