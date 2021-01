Calciomercato Milan, ore decisive per Calhanoglu | Incontro e offerta

Il Milan lavora sul calciomercato in entrata, ma resta caldo anche il fronte relativo ai rinnovi di contratto. Di seguito tutte le ultime novità su Hakan Calhanoglu

Il mercato del Milan si baserà con ogni probabilità sull’arrivo di un nuovo difensore, come vi abbiamo riportato nella giornata di oggi. I rossoneri stanno danno grande importanza anche ai possibili rinnovi di contratto. Ci sono novità per quanto riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu. Come vi abbiamo riportato ieri è pronta la svolta per il prolungamento del trequartista turco. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Milan, Calhanoglu verso il rinnovo: nuova offerta

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero ore decisive per il prolungamento dell’ex Bayer Leverkusen. C’è grande ottimismo per la chiusura tra le parti. Nella giornata di oggi, è in programma un incontro tra l’agente del calciatore e l’area tecnica del Milan. Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato le possibili cifre per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Ora si parla di un’offerta al rialzo dei rossoneri da 4 milioni più bonus. Vedremo se basterà per confermare uno dei leader di Pioli.