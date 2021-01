Calciomercato Juventus, asse caldo con il Genoa | Frenata per Scamacca

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato alla ricerca dei colpi giusti per Andrea Pirlo. Diversi nomi restano nelle discussioni tra i bianconeri e il Genoa: ecco le ultime novità su Scamacca

Questa sera Juventus e Genoa si sfideranno sul campo, ma diversi nomi restano in ballo in ottica calciomercato. In primo luogo, va considerata la pista Gianluca Scamacca. In tal caso, occorrerà mettere d’accordo anche il Sassuolo e non sarà facile. Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato il tentativo di inserimento di Dragusin.

Nella giornata di oggi ‘TuttoSport’ parla, però, di brusca frenata per la trattativa legata all’attaccante. Come riportato da Calciomercato.it, l’interesse dei bianconeri è vivo. Attenzione, però, ai margini della trattativa con il Sassuolo: i neroverdi valutano la punta ben 25 milioni di euro, mentre i torinesi hanno necessità di dilatare i pagamenti. Non è detta l’ultima parola, ma le quotazioni del bomber sono in discesa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo: “Il Genoa è diverso! Rientrano in due!”

Calciomercato Juventus, Scamacca e non solo: altri quattro affari con il Genoa

L’asse tra Juventus e Genoa sembra piuttosto caldo nelle ultime settimane. I bianconeri, infatti, hanno ormai chiuso l’affare Nicolò Rovella che resterà in rossoblù fino al termine della stagione. Discorso opposto per Manolo Portanova e Elia Petrelli, che vanno al Genoa per 7 e 3,5 milioni.

Nelle prossime settimane, bisognerà tenere sotto osservazione anche il nome di Eldor Shomurodov. Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, i bianconeri sono interessati all’attaccante e hanno intrattenuto i primi contatti: difficile muoverlo ora, se ne riparlerà in estate. E occhio a Marko Pjaca: spazi ristretti per il croato, per cui si valuta una nuova destinazione.