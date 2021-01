Il calciomercato Juventus lavora per Shomurodov, nuovo nome per l’attacco; contatti in corso col Genoa

Paratici al lavoro per consegnare un nuovo attaccante a Pirlo. Mentre la squadra tenta la risalita in classifica, a mercato di gennaio ormai iniziato, la dirigenza della Juventus studia i rinforzi per la seconda parte della stagione. Nel mirino non ci sono solo Milik, Giroud, Llorente e Pellè: Scamacca del Genoa piace da tempo, ma il nome nuovo è Shomurodov.

Calciomercato Juventus, Shomurodov nel mirino: contatti col Genoa

Nel corso dei colloqui avuti anche ieri col Genoa, riporta ‘Tuttosport’, oltre che del possibile ritorno anticipato a Torino di Luca Pellegrini si sarebbe parlato anche di Eldor Shomurodov. La Juventus starebbe vagliando l’idea di prelevarlo in prestito per sei mesi per poi rivalutare la situazione a fine stagione. L’obiettivo di gennaio, infatti, è non spendere cifre ingenti per non gravare sul bilancio già messo a dura prova dalla crisi economica che ha investito anche il mondo del calcio. Classe 1995, Shomurodov è un attaccante uzbeko di grande fisicità e buone doti tecniche.