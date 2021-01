La Juventus si avvicina al colpo nel mercato di gennaio: affare in dirittura d’arrivo con il calciatore che non arriverà subito a Torino

Doveva essere una giornata decisiva e potrebbe esserlo davvero per Bryan Reynolds, difensore del Dallas. Come raccontato da Calciomercato.it, la franchigia americana aveva in programma oggi contatti con la Juventus o il Bruges per chiudere e a spuntarla sembrerebbe essere la società italiana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Secondo quanto riferisce ‘Sky’, infatti, il 19enne sarebbe sempre più vicino al trasferimento in bianconero. Un affare che vedrebbe il coinvolgimento anche del Benevento: il calciatore, infatti, andrebbe per sei mesi in giallorosso, considerato che la Juve non può tesserare extracomunitari. L’accordo sarebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai sette milioni di dollari. Al momento fuori causa la Roma che, come spiegato dalla nostra redazione, non ha avuto più contatti con gli agenti di Reynolds.