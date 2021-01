Il Milan è a caccia di rinforzi in difesa e ha individuato un nome sopra gli altri, ma in queste ore potrebbero sorgere delle difficoltà per l’inserimento di altri club

Il Milan continua ad avere in testa solo l’arrivo di un difensore. Pioli è rimasto con gli uomini contati e gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, in più è andato via anche Duarte che pure non era stato mai utilizzato. Il nome più caldo, il prescelto dai rossoneri, resta quello di Mohamed Simakan dello Strasburgo, che da mesi è ormai in orbita Milan. Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo economico, decisamente non semplice.

Calciomercato Milan, pericolo Simakan: Lipsia e non solo

A maggior ragione che sul giocatore ci sono anche diversi altri club. In queste ore sarebbero salite le quotazioni di due club tedeschi, il Lipsia e il Borussia M’Gladbach. Quest’ultima, avversaria dell’Inter in Champions, secondo l’edizione tedesca di ‘Sky Sport’ avrebbe chiesto informazioni sul giocatore e sarebbe tutt’altro che fuori corsa, anche se potrebbe essere arrivato troppo tardi. Nei prossimi giorni è attesa la decisione definitiva anche da parte del calciatore e il conseguente annuncio. Torna lo ‘spettro’ per il Milan, con il Gladbach che gli ha già soffiato il giovanissimo Manu Kone.