Calciomercato Milan, UFFICIALE: Duarte in prestito al Basaksehir

Il Milan ha comunicato ufficialmente una partenza: Duarte è stato ceduto a titolo temporaneo al Basaksehir

In attesa di battere un colpo in entrata, i rossoneri ufficializzano un’operazione in uscita sul mercato. Il Milan, infatti, ha annunciato la cessione in prestito di Duarte al Basaksehir. Il difensore arrivato dal Flamengo, fin qui, non ha rispettato le aspettative sotto la ‘Madunina’ e cercherà maggiore fortuna in Turchia.

Ecco il comunicato del club meneghino sul difensore brasiliano: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all’Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022”. Prestito di due anni, all’interno dei quali i turchi potranno decidere se ercitare o meno l’opzione per il riscatto.