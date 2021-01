Calciomercato Milan, conferma anticipazione CM.IT: piano per Brahim Diaz

Calciomercato Milan, i rossoneri al lavoro per la conferma di Brahim Diaz: arrivano conferme alle anticipazioni di CM.IT

Il Milan lavora sul mercato non solo per l’immediato, ma anche in prospettiva. I rossoneri pensano già al futuro e, come anticipato ieri da Calciomercato.it, presto incontreranno il Real Madrid per parlare di Brahim Diaz.

Anticipazioni confermate dal ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il Milan vuole trattenere il giovane spagnolo. L’idea sarebbe quella dell’acquisto a titolo definitivo, ‘Blancos’ per ora non ancora convinti ma si potrebbe trovare una via di mezzo con il rinnovo del prestito per un’altra stagione.