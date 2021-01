Calciomercato Milan, Donnarumma rinnova | Incontro per Calhanoglu

Il Milan si proietta verso il calciomercato di gennaio, ma con la questione rinnovi che resta viva sul tavolo. Di seguito le ultime novità su Dommarumma e Calhanoglu

Il Milan sta volando in classifica, oltre ogni aspettativa, difendendo la prima posizione. Le ambizioni dei rossoneri aumentano di settimana in settimana, con la questione rinnovi che resta calda sul tavolo della dirigenza. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la priorità assoluta per il Diavolo è chiarire la situazione con Hakan Calhanoglu. Per questo dovrebbe avvenire presto un incontro tra l’agente del turco e la società a casa Milan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuova alternativa a Simakan: c’è il sì

Calciomercato Milan, Donnarumma verso il rinnovo: ora Calhanoglu

Non siamo ancora all’accelerata definitiva, ma Gianluigi Donnarumma sembra ormai aver deciso. La volontà del calciatore è rinnovare il contratto con i rossoneri, ora bisogna solo capire i tempi e le cifre. Attualmente guadagna 6 milioni, Raiola ne chiede 10, mentre il Milan ne offre 7 e fa fatica ad andare oltre. Ballano tre milioni, ma l’intesa c’è e l’agente non forza. I bonus potrebbero fare la differenza, come riporta la Rosea. Come vi abbiamo riportato ieri, l’accordo è ormai vicinissimo. Da un lato il Milan ha una certa fretta di archiviare la pratica, dall’altra ha ora ambizioni da Champions e può permettersi di aspettare. La fumata bianca potrebbe arrivare dopo la definizione del rinnovo di Calhanoglu.