Il Milan ha Simakan come prima opzione per la difesa ma sonda il terreno anche per altri nomi: l’alternativa dice sì

La priorità non cambia, sia come ruolo che come nome. Il Milan vuole Simakan per la difesa ma anche la richiesta del Strasburgo al momento non sembra venire incontro ai rossoneri. Si continua a trattare ma intanto Maldini si guarda intorno alla ricerca di alternative e mette gli occhi su un calciatore del Chelsea.

Come riferito da ‘Sky’, il Milan starebbe pensando a Fikayo Tomori, 23 anni, difensore dei Blues, pista di cui aveva già parlato ‘Calciomercatonews.com‘. I rossoneri avrebbero già avuto contatti con il club inglese e il calciatore che sarebbe pronto ad accettare il trasferimento a Milano. Un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione nel caso in cui dovesse fallire l’assalto a Simakan. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Di origini canadesi ma di nazionalità inglese, Tomori in stagione ha collezionato appena quattro presenze per un totale complessivo di 234 minuti. Dotato fisicamente, può essere impiegato come terzino destro.