Kevin Strootman a breve effettuerà le visite mediche con il Genoa prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoblu

Il Genoa abbraccia Strootman. L’olandese è sbarcato in Italia per vivere una nuova avventura con la maglia del Genoa. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, i dettagli dell’operazione tra i rossoblu e l’Olympique Marsiglia saranno definiti dopo le visite mediche dell’olandese. L’ingaggio del centrocampista ex Roma verrà coperto per il 50% dall’Olympique Marsiglia.

