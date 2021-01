L’Inter di Antonio Conte è partita per Firenze. Ecco le ultime di formazione

Inter attesa dalla sfida di Coppa Italia domani al ‘Franchi’ contro la Fiorentina. La squadra nerazzurra è partita con un treno ad alta velocità alle 17.28 dalla stazione di Rho di Milano per raggiungere Firenze. Con il gruppo è partita anche la dirigenza: presenti Marotta, Ausilio e Baccin. Per seguire interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!

Coppa Italia, Fiorentina-Inter: le ultime di formazione

Antonio Conte appena sceso dal pullman ha sorriso ad alcuni sostenitori nerazzurri, mentre Vidal si è concesso per un selfie ad un tifoso. Pienamente recuperato il centrocampista cileno dopo la botta alla coscia rimediata contro la Roma. Il cileno dovrebbe comunque partire dalla panchina anche in vista del big match di campionato con la Juventus, con Conte che potrebbe dare così una chance dal 1′ a Sensi ed Eriksen. Assenti anche gli infortunati D’Ambrosio e Vecino, oltre a Pinamonti, sempre al centro delle voci di mercato e di una possibile cessione. Resta a casa anche Darmian, non al meglio dopo la contusione all’anca rimediata all’Olimpico e che Conte spera di riavere a disposizione contro i bianconeri di Pirlo. In attacco spazio a Sanchez, tra i pali invece toccherà a Radu. Nel trio difensivo dovrebbero rivedersi Ranocchia e Kolarov dal primo minuto.