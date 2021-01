La fase difensiva della Juventus non ha ancora trovato la quadratura del cerchio. Cristiano Ronaldo spera di portare a Torino l’ex compagno Ramos

Tra i calciatori in scadenza di contratto più intriganti in ottica calciomercato c’è sicuramente l’esperto centrale del Real Madrid, Sergio Ramos. Lo storico capitano dei ‘blancos’ sembra sempre più lontano da un rinnovo dell’accordo con la società presieduta da Florentino Perez che a fine stagione potrebbe quindi separarsi dal calciatore. Il mercato intorno al profilo di Ranos naturalemente non manca con Cristiano Ronaldo in prima fila come sottolineato da ‘Fichajes.net’.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘spera’ nell’arrivo di Sergio Ramos

Anche la Juventus infatti, stando al portale iberico, è pronta ad entrare nella corsa al numero 4 del Real con tanto di raccomandazione da parte di CR7, suo ex compagno ai tempi di Madrid. Ronaldo punta infatti a migliorare ulteriormente la rosa bianconera con un calciatore di enorme esperienza che innalzerebbe il tasso tecnico anche in ottica Champions League, visti i molteplici problemi difensivi della squadra allenata da Pirlo. Senza rinnovo Ranos diventerebbe una ghiotta occasione con la Juve pronta a battere la concorrenza eventuale di PSG e Manchester United.