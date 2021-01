Merih Demiral reclama spazio nella Juventus mentre dalla Spagna lanciano anche la candidatura del Real Madrid

Appena 685 minuti giocati finora, distribuiti in 10 presenze tra coppa e campionato per Merih Demiral che non ha trovato molto spazio nello scacchiere di Andrea Pirlo. Complice anche qualche problema fisico il giovane tecnico della Juventus ha spesso schierato l’accoppiata composta da de Ligt e Bonucci che ha di fatto limitato la crescita del difensore turco che dal canto suo reclama spazio. Ora potrebbero arrivare più chance in virtù della positività di de Ligt, mentre dall’estero ci sono alcuni club pronti a spingere per arrivare a lui. Nei giorni scorsi si è parlato anche del Liverpool ma dalla Spagna si vocifera di un interesse di una big di Liga.

Calciomercato Juventus, Demiral reclama spazio: ci pensa anche il Real Madrid

La Juventus avrebbe già rifiutato un’offerta dal Liverpool di circa 50 milioni di euro per Demiral che però stando a quanto sottolineato anche da ‘Fichajes.com’ sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid. Gli spagnoli, all’interesse già noto per David Alaba e a quello per Pau Torres molto amato dalle alte cariche del club madrileno, va aggiunto anche il profilo del turco della Juventus nell’ottica di un eventuale addio di Sergio Ramos qualora non dovesse rinnovare. I ‘blancos’ proveranno a battere la concorrenza di società come Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham e Leicester, senza contare che dovranno provare a soddisfare le alte richieste dei bianconeri da oltre 50 milioni.