Intervenuto a CMIT TV, Fabrizio Biasin si è espresso sulla ricerca di un vice Morata in casa Juventus. Le sue dichiarazioni

Continua la ricerca di un attaccante di riserva in casa Juventus. Intervenuto a CMIT TV, Fabrizio Biasin si è espresso così sulla strategia bianconera: “Secondo me il vice Morata non serve a niente, sarò molto schietto. Nel senso che davanti la Juve ha già ampia scelta”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: un altro giocatore positivo al Covid!

“Nella rosa bianconera non c’è un giocatore delle caratteristiche di Morata, ma o si chiama Giroud, che non viene a fare il vice Morata, oppure si chiama Pavoletti o Quagliarella e allora viene a non giocare. Perché quando non gioca Morata Pirlo fa giocare il Pavoletti di turno e dice a Dybala stai fuori? Io non riesco ad immaginarmela questa cosa. Tutti i nomi usciti valgono la metà di Dybala”, ha concluso Biasin.