Juventus, UFFICIALE: anche de Ligt positivo al Covid!

Arriva un’altra pesantissima tegola per la Juventus di Andrea Pirlo in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Come comunicato dal club bianconero attraverso una nota ufficiale, “nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 del giocatore Matthijs de Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La Juve, che deve già fare a meno di Alex Sandro e Cuadrado, anche loro risultati positivi prima del Milan, perde così un altro titolare. Il difensore olandese salterà sicuramente le prossime tre partite contro Sassuolo, Genoa in Coppa Italia, e soprattutto Inter, e con ogni probabilità anche la sfida di Supercoppa italiana contro il Napoli, in programma il prossimo 20 gennaio.