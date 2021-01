Raiola non è soddisfatto della gestione al Genoa di Pellegrini. La Juventus valuta il ritorno del terzino, che porterebbe all’uscita d Frabotta a sinistra

Operazione terzino per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ stringe i tempi per Bryan Reynolds dopo i contatti registratisi nelle scorse ore, con il giovane statunitense che potrebbe essere parcheggiato al Benevento dal club bianconero. Il giocatore dei Dallas non può arrivare subito a Torino perché i bianconeri non hanno più slot liberi per gli extracomunitari e la dirigenza della Continassa sta cercando una soluzione per chiudere l’affare.

Juventus, ritorno Pellegrini: Frabotta in uscita

Intanto Paratici e Cherubini lavorano su altri tavoli, tra questi anche un possibile ritorno alla base di Luca Pellegrini. Pirlo ha una casella scoperta a sinistra, con la società campione d’Italia che stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ starebbe valutando di anticipare il ritorno a Torino del mancino classe 2000 dal Genoa. Raiola non sarebbe soddisfatto della gestione del suo assistito e starebbe spingendo per il rientro alla Juve già in questa sessione invernale del mercato. Il Ds dei liguri Maroccu ha allontanano una possibile partenza di Pellegrini, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe versare un indennizzo a Preziosi per liberare il giocatore. Se dovesse concretizzarsi il ritorno di Pellegrini, a quel punto Pirlo aprirebbe alla cessione di Frabotta (titolare nell’ultima gara con il Milan) che potrebbe passare in prestito al Cagliari per giocare con maggiore continuità .