CMIT TV | Calciomercato Juventus, Busiello svela l'operazione Morata

Intervenuto alla CMIT TV, l’intermediario di mercato Busiello ha rivelato: “Morata è sempre stata la prima scelta per la Juventus”

La grande telenovela del calciomercato estivo della Juventus è stata quella relativa al numero ‘9’ per Andrea Pirlo. Una girandola di nomi e possibili soluzioni che poi si è conclusa con il ritorno di Alvaro Morata a Torino. A pochi mesi di distanza, ora che si è aperto il mercato di gennaio, i bianconeri sono alla ricerca di un vice proprio per l’attaccante spagnolo. Intervenuto in diretta sulla CMIT TV Marco Busiello, l’intermediario di mercato che segue anche Morata, ha parlato dei giocatori che potrebbero fare da vice all’ex Atletico e Real: “Pellé, Llorente, Quagliarella sono nomi che stanno circolando e penso che andrebbero tutti alla Juventus, che è una delle migliori squadre del panorama europeo. Credo che tutti sarebbero felici ed onorati di andare a Torino”. Inoltre, ha rivelato un importante retroscena sull’operazione che ha riportato lo spagnolo sotto la ‘Mole’.

Calciomercato Juventus, Busiello a CMIT TV: “Morata è sempre stato la prima scelta”

L’intermediario di mercato Marco Busiello, in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, ha parlato dell’operazione che questa estate ha riportato Morata a Torino. “L’operazione è nata nelle ultime giornate del campionato scorso, ma al momento non c’erano le condizioni per concretizzare l’affare, anche perché per l’Atletico Madrid era un giocatore importante per il quale avrebbero voluto monetizzare subito. Morata è stata la prima scelta fin da subito per la Juventus, che poi si è accostata ad altri perché non c’erano le condizioni, questo perché Pirlo e Paratici lo conoscono benissimo”.

I bianconeri, però, non sono stati l’unico club italiano a provarci per Alvaro Morata. “Inter o Roma ci hanno provato? Hanno fatto sondaggi come lo hanno fatto tantissime squadre, perché stiamo parlando di un grande attaccante che è anche relativamente giovane. Ma lui da sempre ha un rapporto speciale con la Juventus, che lo ha cresciuto in quegli anni per lui importanti ed è rimasto molto legato all’ambiente”. Una scelta di cuore, ancor prima che a livello tecnico. Lo spagnolo non ha mai nascosto, infatti, il proprio feeling con l’ambiente sabaudo e la volontà di riabbracciare la ‘Vecchia Signora’.

Ora Morata è alle prese con un problema muscolare che lo sta tenendo ai box, Marco Busiello ci ha informati anche delle sue condizioni attuali: “Ha avuto solo un risentimento muscolare, sta recuperando. Non so se ci sarà già per la prossima partita, ma sta recuperando”.