Milan in pole per Simakan, che è finito anche nel mirino del Liverpool, ma Klopp smentisce acquisti nel corso della sessione invernale

Dopo il rischio di perdere Manu Kone, che sembra essere destinato al Borussia Mönchengladbach, il Milan teme anche per Mohamed Simakan. Il difensore di origini guineane è il primo obiettivo della dirigenza rossonera. Tra le parti c’è grande ottimismo per la chiusura dell’affare, ma sembra che a mettere i bastoni tra le ruote ci possa essere il Liverpool. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto riferisce ‘Le 10 Sport’, il club inglese sarebbe interessato al difensore dello Strasburgo e potrebbe fare un tentativo a gennaio. A tranquillizzare però il Milan sono le parole di Klopp. Il manager tedesco ha infatti sottolineato come difficilmente il club farà investimenti in questa sessione di mercato: “La situazione è molto delicata, ovunque. Non posso dire con certezza che non compreremo nessuno, ma non è una cosa probabile”.