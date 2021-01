Calciomercato Milan e Juventus, Edouard si allontana | Indizio sul futuro

Odsonne Edouard, promettente attaccante del Celtic, si allontana da Milan e Juventus: ecco la mossa del giocatore

C’è anche il nome di Odsonne Edouard nella lista degli obiettivi di Juventus e soprattutto Milan. L’attaccante classe 1998 di proprietà del Celtic sta vivendo la sua miglior stagione in carriera ed è recentemente finito nel mirino di diverse big europee. Come anticipato da Calciomercato.it, però, il francese è in scadenza di contratto nel 2022 ma comunque valutato ben 35 milioni dal club scozzese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Biasin: “Dybala penalizzato dal gioco di Pirlo. Jovic, niente Milan”

Calciomercato Milan e Juventus, ‘assist’ Edouard: nuovi agenti

Dalla Scozia, inoltre, non arrivano notizie positive per le società italiane: stando a ‘glasgowlive.co.uk’, infatti, Edouard ha appena cambiato agenti per passare alla ‘Stellar Group’, agenzia che ha già curato il trasferimento di Kieran Tierney proprio dal Celtic all’Arsenal. Un importante indizio sul futuro dell’attaccante, che secondo il portale potrebbe seguire il percorso di Tierney. In ogni caso, Milan e Juve non sono affatto tagliate fuori: la mossa del giocatore, infatti, può rappresentare un importante assist a tutti i club sulle sue tracce. Staremo a vedere.