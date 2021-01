Manu Kone, nel mirino del Milan, sarebbe ad un passo dal Borussia Mönchengladbach, che avrebbe raggiunto un accordo con il Tolosa

Si complica la pista Kone per il Milan. Il club rossonero, in cerca di un rinforzo per la mediana, avrebbe individuato nel giovane franco-ivoriano del Tolosa l’obiettivo principale per questa sessione invernale. Maldini e il resto della dirigenza rossonera avrebbero messo sul piatto tra i 5 e i 6 milioni di euro per convincere il club francese. La squadra necessita di un rinforzo a centrocampo e il classe 2001 è considerato il giusto profilo. I piani rossoneri sembrano però complicarsi a causa del Borussia Mönchengladbach che, secondo voci francesi, sarebbe in pole per chiudere l’affare.

Stando infatti a ciò che riferisce ‘Le 10 Sport’, il club tedesco è pronto a finalizzare un accordo globale con il Tolosa. Ancora non sono emerse le cifre dell’affare, ma la questione sarebbe molto ben avviata. Probabile dunque che Maldini debba rivedere i propri piani e focalizzarsi su qualcun altro per regalare a Pioli un nuovo innesto in mediana.