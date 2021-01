La Juventus sbanca il ‘Meazza’ interrompendo la lunghissima striscia di risultati utili consecutivi del Milan di Pioli. Protagonista assoluto Chiesa, autore di una doppietta

La Juventus vince al ‘Meazza’ e accorcia a sette punti, con una partita in meno, il distacco proprio dal Milan capolista. I bianconeri ne fanno tre interrompendo la lunghissima striscia di risultati consecutivi (27) dei rossoneri di Pioli. Determinante Federico Chiesa, autore di una doppietta e di una prestazione di grande spessore. L’esterno apre nel primo tempo e a inizio ripresa riporta in vantaggio la Juve dopo il pareggio siglato da Calabria, tra le proteste di Bonucci e compagni, alla fine della prima frazione di gara. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sulle gambe e senza cartucce (Milan martoriato, bisogna dirlo, tra infortuni e positivi al Covid-19), i padroni di casa non reagiscono e McKennie, appena entrato, chiude i giochi sul 3-1. Un risultato che in fin dei conti sta più che bene all’Inter di Conte, che così resta a -1 dalla vetta.

MILAN-JUVENTUS 1-3

18′ e 62′ Chiesa, 41′ Calabria, 76′ McKennie

CLASSIFICA: Milan 37, Inter 36, Roma 33, Juventus* 30, Sassuolo 29, Napoli* e Atalanta* 28, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese* 16, Fiorentina 15, Cagliari e Spezia 14, Torino e Parma 12, Genoa 11, Crotone 9