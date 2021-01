Milan-Juventus 1-1 al primo tempo: Calabria risponde a Chiesa tra le proteste dei calciatori bianconeri che reclamano un fallo ai danni di Rabiot sulla trequarti rossonera

E’ finito il primo tempo al ‘Meazza’, Milan-Juventus 1-1. Chiesa ha siglato la rete del vantaggio, Calabria alla fine ha riportato in parità la partita con un tiro di interno piede tra le proteste però dei calciatori bianconeri per via di un atterramento di Rabiot qualche istante prima da parte di Calhanoglu sulla trequarti rossonera.

I giocatori di Pirlo hanno chiesto l’intervento del Var (in sala c’è Orsato), intervento non avvenuto perché quello di Irrati non può essere considerato un evidente errore, essendoci stato un contatto tra l’anca e la spalla e non tra le gambe dei due calciatori.