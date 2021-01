Dalla Spagna danno anche il Milan in corsa per Leonardo Pavoletti, bomber del Cagliari che la Juventus valuta per il ruolo di vice Morata

Pirlo vuole una alternativa a Morata, ora out per infortunio. Il desiderio numero uno del tecnico della Juventus è Olivier Giroud, ma proprio oggi il bomber francese (in scadenza a giugno) sembra aver chiuso del tutto alla possibilità di un suo addio ai ‘Blues’ in questa finestra di gennaio. Ecco allora che i bianconeri potrebbero essere costretti a guardare altrove, nello specifico a soluzioni di livello inferiore, a meno che non riesca a trovare un accordo col Napoli per Milik.

Calciomercato Juventus, Pavoletti tra le soluzioni ‘low cost’: ma occhio al Milan

Le soluzioni di basso profilo sono invece rappresentate da Pellè, dall’ex Llorente, fermo però da un anno, e dal centravanti del Cagliari Leonardo Pavoletti. Coi sardi possibile affare con dentro il prestito del giovane terzino statunitense Reynolds, sempre se Paratici riesce a prenderlo e se per Pavoletti non riesce a spuntarla qualche altro club prima. Per il 32enne si è parlato dell’Inter e di club medi di Serie A, in queste ore invece è saltata fuori la candidatura del Milan. Stando a ‘fichajes.net’ i rossoneri valutano pure lui come possibile vice di Ibrahimovic, che a meno di sorprese salterà pure il big match con la Juve.