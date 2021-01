Arrivano conferme riguardo la richiesta del Napoli per il cartellino di Arkadiusz Milik: sul polacco c’è forte il Marsiglia

La vicenda Arkadiusz Milik continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. Il centravanti polacco è in scadenza tra sei mesi, ma il Napoli non ha fretta di venderlo e non intende liberarlo a parametro zero. Una situazione molto scomoda per il giocatore e per le squadre che hanno intenzione di ingaggiarlo. Una di queste è il Marsiglia, che ha ricevuto la richiesta di Aurelio De Laurentiis per liberare Milik. Il tecnico Villas Boas, tra l’altro, ha dichiarato di apprezzare molto le qualità del giocatore.

Calciomercato Napoli, la richiesta per Milik al Marsiglia

Le precedenti indiscrezioni di Calciomercato.it, riguardo la richiesta del Napoli per il cartellino di Milik, trovano conferma da ‘RMC Sport‘. L’emittente francese, infatti, ha confermato che il club partenopeo per liberare il polacco chiede 15 milioni di euro. Una cifra molto alta per un calciatore il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021 e che spaventa l’OM. Il CFO Longoria sta valutando dunque altre piste, tenendo comunque aperta la possibilità di arrivare a Milik.

D’altra parte, anche l’Atletico Madrid cerca un centravanti dopo l’addio di Diego Costa e la Juventus resta sempre interessata, soprattutto a parametro zero, insieme alla Roma. Intanto il Napoli è lì e non ha intenzione di piegarsi alle volontà degli altri club e di Milik, rischiando anche di perderlo a parametro zero. Le due parti potrebbero anche finire in tribunale: sarebbe l’ennesimo capitolo di una vicenda che si sta concludendo nel peggiore dei modi.