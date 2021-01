Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha fatto il punto sulle trattative di mercato: da Scamacca a Rovella e Pellegrini

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha fatto il punto sul mercato rossoblu a ‘Tele Nord’. Tra i nomi più discussi quelli di Luca Pellegrini, Rovella e Scamacca per i quali si parla rispettivamente di Juventus (per i primi due) e Milan (il terzo).

Il dirigente del rossoblù è partito dal possibile arrivo di Sokratis Papastathopoulos: “Per correttezza manteniamo il riservo sui nomi, ma Ballardini ha detto che serve un difensore vista l’assenza di Biraschi. Senza fare nomi, chi arriverà dovrà alzare il tasso tecnico e saper vestire la nostra maglia. Se riusciamo a trovare un ex ancora meglio”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Dalle entrate alle uscite che Marroccu smentisce: “Pellegrini non è oggetto di trattative in uscita e Scamacca resterà con noi fino a giugno. Per lui se succederà qualcosa in questo mese o dopo, sarà per individuare la cifra per il riscatto non certo per privarsene”. Per l’attaccante, di proprietà del Sassuolo, sono arrivate diverse offerte, come confermato dal suo agente a Calciomercato.it.

Diverso il discorso per Rovella: “Si sta comportando da vero genoano e con il suo agente non ha intenzione di sfruttare il fatto di essere in scadenza. Se e quando l’operazione sarà definita, ne parlerò con dovizia di particolari”.