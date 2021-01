Salgono le quotazioni del ‘Papu’ Gomez per l’Inter sul mercato di gennaio. Intanto i nerazzurri hanno scartato l’ipotesi Pellè

Prima le uscite, poi i colpi sul mercato (rigorosamente low cost) per completare la rosa di Antonio Conte. L’Inter deve fare di necessità virtù e cogliere quelle occasioni che offrirà la finestra di gennaio, dopo il messaggio di austerity lanciato dal presidente Zhang considerando la difficile situazione del bilancio nerazzurro. Eriksen e Pinamonti restano i primi nomi sul fronte cessioni, fondamentali per acquisire quel tesoretto da reinvestire in entrata.

Inter, borsino attacco: sale Gomez, Pellè scartato

Milik è un obiettivo ma per giugno se dovesse svincolarsi dal Napoli, mentre la pista che porta a Gomez starebbe prendendo sempre più corpo nelle stanze di Viale della Liberazione. L’Inter vorrebbe inserire nell’affare alcuni giovani per abbassare le richieste dell’Atalanta che non fa sconti e chiede almeno 10 milioni di euro per il ‘Papu’. La dirigenza meneghina avrebbe intenzione di inserire nella trattativa i baby Esposito, Oristanio e Pirola: quest’ultimo, attualmente in prestito al Monza, sarebbe il profilo che più stuzzicherebbe il sodalizio orobico. L’Inter, però, in chiave futura punta sul difensore e non vorrebbe privarsene come scrive ‘Tuttosport’. Per l’attacco spunta un possibile ritorno di Eder, mentre si sarebbe raffreddata l’ipotesi Gervinho. Pellè, invece, non rientrerebbe nei piani di Conte e Marotta. Il centravanti italiano (nella lista della Juventus) è svincolato dopo aver terminato l’esperienza in Cina e sarebbe stato proposto ai nerazzurri, senza però trovare al momento il gradimento del club di Suning.